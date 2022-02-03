В Крыму назначили врио министра жилищной политики – не того, кого обещали

В Крыму назначили исполняющего обязанности министра жилищной политики. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Максим Скорин ушел в отставку На следующий день Аксенов заявил, что новым министром станет 33-летний Никита Тарасов, с 2018 года бывший заместителем министра строительства и архитектуры Республики Крым.

Однако это назначение пока не состоялось: временно исполняющей обязанности министра жилищной политики и государственного строительного надзора назначили Ирину Дивинчукову, которая занимает пост заместителя главы ведомства.

Симферополь, Олег Яковенко

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