Жители приграничного с ДНР Мариуполя отказываются называть войну в Донбассе «российско-украинской».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявила эксперт подконтрольного администрации украинского президента Национального института стратегических исследований Юлия Каплан.

«Мы задавали такой вопрос – чем для вас является конфликт на Донбассе? Среди вариантов ответов в Мариуполе были – что это гражданская война, война с Россией, или одновременно и гражданская война, и война с Россией. Или это борьба за влияние в регионе между Западом и Россией, или это борьба между украинскими и российскими олигархами...», – рассказала Каплан.

Социолог с возмущением констатировала, что респонденты в основном «затруднились с ответом», а половина дала ответ – «гражданская война». Стоит отметить, что эта цифра наверняка занижена, так как русскоязычное население юго-восточных регионов крайне запугано и боится искренне отвечать на анкетные вопросы.

«Половина населения Мариуполя имеет такое видение и понимание ситуации на 8-м году украинско-российской войны!», – сокрушалась Каплан.

Кроме того, социолог отметила, что мариупольцы поголовно смотрят телеканалы ДНР и РФ, а в «неподконтрольном Донбассе» игнорируют созданный по поручению Зеленского телеканал «ДОМ» для вещания на «оккупированные территории».

«Мы знаем, что сейчас вещает телеканал «Дом», который имеет свою целевую аудиторию, в том числе, преимущественно жители временно оккупированных территорий. Он вещает, в том числе, через спутник, то есть, фактически жители временно оккупированных территорий при желании могут его смотреть, но из тех разговоров, которые я слышала или знаю, по результатам глубоких интервью, которые проводились на временно оккупированных территориях, они не знают об этой возможности.

Не удалось нейтрализовать распространение телерадио сигнала со стороны временно оккупированных территорий на подконтрольные территории. В некоторых местах, приближённых к линии соприкосновения, можно без проблем смотреть так называемые республиканские каналы, слушать республиканское радио, а также смотреть российские телеканалы и слушать российское радио», – приводит слова Каплан «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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