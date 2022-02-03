В Крыму жестоко изнасиловали десятилетнего ребенка

Крымчанина обвиняют в жестоком изнасиловании 10-летней девочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Симферопольском районе. Ребенок попал в больницу с диагнозом «острый менингит» и через полтора часа после госпитализации скончался. При вскрытии на теле девочки обнаружили многочисленные кровоподтеки и разрывы половых органов.

Выяснилось, что малышку насиловали у нее же дома – измывался над девочкой мужчина, часто бывавший в гостях у ее матери. Насильственные действия совершались в числе прочего извращенным путем и использованием горлышка бутылки. Последний раз ребенка насиловали незадолго до госпитализации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Извращенец задержан. По данным КП-Крым, он свою вину уже признал.

Сейчас полиция разбирается, что стало основной причиной смерти девочки – инфекционное заболевание или жестокое изнасилование. Кроме того, выясняется роль матери погибшего ребенка в этой истории.

Симферополь, Олег Яковенко

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