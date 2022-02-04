Украинский шпион собирал информацию о военных подразделениях в Крыму

Гражданин Украины, осужденный в России за шпионаж, собирал информацию о крымских подразделениях Южного военного округа (ЮВО).

Как уже сообщал «Новый День», весной 2020 года спецслужбы заявили о задержании российской военнослужащей Татьяны Кузьменко и гражданина Украины Константина Ширинга. Осенью 2021-го Ширинга признали виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный пытался оспорить приговор, но в январе текущего года Третий апелляционный суд общей юрисдикции вынесенный ранее вердикт подтвердил.

«В результате расследования уголовного дела в отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к деятельности ГУР МОУ (главного управления разведки министерства обороны Украины), сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну», – сообщили в ФСБ.

Сообщница Ширинга Татьяна Кузьменко была приговорена к 8 годам колонии, но исполнение приговора отложили до достижения ее ребенком 14-летия. Отсрочка истекает летом 2023 года.

Во время следствия она заявила, что работала на СБУ, сотрудники которой гарантировали ей помощь в любой ситуации.

Симферополь, Олег Яковенко

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