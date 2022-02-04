Рост цен на жилье в Севастополе в 2 раза выше среднероссийского уровня

Цены на недвижимость в Крыму продолжают расти: в течение января жилье на полуострове подорожало еще на 2%.

По мнению экспертов, одной из главных причин является подорожание стройматериалов, продолжавшееся на протяжении всего 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на стройматериалы в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 24%. А общую инфляцию в отрасли в 2021 году оценили в 19%

При этом кирпич подорожал на 85% – 90%, гидроизоляционные материалы – на 70%, трубы – на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей – на 40%, арматура – на 70% – 90%.

Федеральная антимонопольная служба выяснила, что ряд крупных поставщиков металлопроката и арматуры на протяжении долгого времени искусственно удерживали рекордно высокую цену на продукцию. Пока длилось разбирательство, цены на жилье, подстегиваемые ростом расходов строительных компаний, уже взлетели вверх.

Особенно остро это ощутили в Севастополе: 1 квадратный метр в новостройке вырос со 103,4 тыс рублей в мае 2021 года до 157,5 тыс рублей в августе, а на вторично рынке рост составил 10% – до 135,7 тыс, отмечает telegram-канал «Бизнес Крым», уточняя: средний показатель роста цен на вторичное жилье в других регионах России составил в среднем 4,5%.

«Если учитывать специфику строительного рынка Крыма и Севастополя, то можно утверждать, что назад цены уже не вернутся. В то же время, динамика индексации стоимости цен стройматериалов в 2022 году будет сильно ниже по сравнению с прошлым годом, – считают авторы канала. – По статистике доходы населения проседают с 2013 года, поэтому потребительская база рынка крайне слабая. Даже если покупатель – это кто-то в среднем и ли высшем сегменте, его доходы завязаны на основную часть населения. А платежеспособность этого населения оставляет желать лучшего.

Предпосылок для снижения стоимости стройматериалов нет, поэтому вмешательство со стороны государства необходимо. Если государство поддержит субсидиями производителей стройматериалов или снизит налоговую нагрузку, равно как и установит регулируемые цены на стройматериалы, то только в этом случае стоимость жилья может пойти вниз».

Севастополь, Олег Яковенко

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