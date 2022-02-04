В Полтаве демонтировали монумент российскому фельдмаршалу и полководцу Александру Суворову под предлогом борьбы с коммунистическим наследием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил местный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Олег Пустовгар.

Сообщается, что памятник изначально был установлен во дворе учебного военного учреждения, позже переименованного в филиал киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Затем его переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея.

Не так давно о монументе узнал директор УИНП Антон Дробович и направил в музей гневное письмо с требованием срочно его убрать, так как памятник «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники» и, кроме того, несет в себе «элементы советской пропаганды».

«Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР», – заявил Дробович, а его представитель в Полтаве Пустовгар назвал Суворова «палачом украинского и польского народов».

Руководство музея не осмелилось перечить хранителям «украинской исторической памяти».

«Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял», – одобрительно резюмировал Пустовгар.

Симферополь, Валентин Карамазов

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