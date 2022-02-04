Глава Совбеза Украины не исключил военный способ «возвращения Крыма»

Украина при случае использует любой сценарий, в том числе – силовой, чтобы вернуть Крымский полуостров в состав «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь подчинённого Зеленскому СНБО Украины Алексей Данилов.

«Для нас вопрос по Крыму не решён. Это наша земля, и мы спокойно, взвешенно будем делать всё, чтобы Крым так же, как и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулся домой, вернулся в нашу страну. И мы это обязательно сделаем. Каким способом – это будет зависеть от нас», – сказал он.

По словам главы украинского Совбеза, все способы решения вопросов по «оккупированнным территориям» прописаны в нормативных документах СНБО.

«Их нужно очень внимательно смотреть – я очень рад, что РФ их очень внимательно изучает. Придет время, всему своё время. Когда вы говорите, есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким способом – будет ли это военный путь, будет ли это какой-то другой путь – это зависит от очень многих факторов... Как будет завтра-послезавтра, как будет через год, мы будем смотреть. Это не такое простое дело», – рассуждает Данилов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «в доктринальных документах» Украины есть пункт силового решения «крымского вопроса». По его словам, это может привести к войне РФ с НАТО в случае предоставления Украине членства в альянсе.

Симферополь, Иван Капустин

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