В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму прогнозируются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью температура воздуха на полуострове опустится до -9 градусов Цельсия. Завтра днем в отдельных районах будет не выше 0.

Однако к вечеру на всей территории Крыма ожидается потепление, и в ночь на воскресенье столбики термометров поднимутся до +6. Все это время возможны дождь и мокрый снег. Такая погода продержится примерно сутки. В понедельник, 7 февраля, потеплеет до +11, а потом снова похолодает до 0.

Симферополь, Лиана Макоба

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