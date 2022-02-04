В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму прогнозируются заморозки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью температура воздуха на полуострове опустится до -9 градусов Цельсия. Завтра днем в отдельных районах будет не выше 0.
Однако к вечеру на всей территории Крыма ожидается потепление, и в ночь на воскресенье столбики термометров поднимутся до +6. Все это время возможны дождь и мокрый снег. Такая погода продержится примерно сутки. В понедельник, 7 февраля, потеплеет до +11, а потом снова похолодает до 0.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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