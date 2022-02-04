Придется побегать: в Крыму меняют правила содержания пляжей

В Крыму меняют правила содержания пляжей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 февраля на выездном заседании Совета министров Крыма в Евпатории глава республики Сергей Аксенов жестко раскритиковал министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, назвав его доклад просто набором фраз. Не понравились Аксенову и сроки подготовки к туристическому сезону: планировалось, что конкурсы на право эксплуатировать пляжи и устанавливать нестационарные торговые объекты в курортных зонах пройдут в конце апреля. Напомним, курортный сезон в РК официально начинается с 1 мая, но турсфера по привычке «раскачивается» до 1 июля.

Волченко были даны сутки, чтобы скорректировать доклад и планы. И сегодня он сообщил, что с 50 арендаторами договоры расторгаются, право обслуживания пляжей будет разыгрываться на конкурсе, вводятся стандарты и категории пляжного оборудования – «люкс», «стандарт», «эконом»».

Кроме того, устанавливаются жесткие сроки оформления документов:

– до 15 марта должны быть заключены договоры на выдачу экспертного заключения и проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля;

– до 15 апреля проведено водолазное обследование дна и обучение матросов-спасателей;

– до 25 апреля получены экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и направлены заявления-декларации в Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым;

– до 1 мая обеспечена техническая готовность пляжей;

– до 25 мая получено санитарно-эпидемиологическое заключение;

– до 1 июня обеспечена полная готовность пляжа.

Отметим, что при таких сроках все конкурсы на право пользования пляжами (а их в Крыму 460) должны быть отыграны в течение февраля. Но о объявлении конкурсов Волченко ничего не сказал.

Симферополь, Лиана Макоба

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