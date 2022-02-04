Венгрия заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО

Будапешт отказался голосовать за приём Украины в подразделение НАТО, которое занимается проблемами кибербезопасности стран альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь подчинённого Зеленскому СНБО Украины Алексей Данилов.

Вместе с тем, он не стал прямо называть страну, голосовавшую против. Однако все без исключения украинские эксперты уверенно говорят о Венгрии, так как именно Будапешт публично заявлял, что не позволит Украине вступить ни в одну западную организацию, пока Киев не решит вопрос с преследованием венгерского меньшинства в Закарпатье.

Глава Совбеза напомнил, что Украина подала документы на вступление в Кибер-НАТО еще летом 2021 года и прошла все необходимые проверки. Но все решения в этой организации, как и в НАТО, принимаются исключительно консенсусом.

«Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали... Одна страна из всех, которые входят в этот Альянс, – против. Так это партнёры в кавычках или это партнёры, которые, как говорят, искренние?», – возмущался Данилов.

Напомним, недавно ряд государственных сайтов Украины подвергся кибератакам. Киев и Вашингтон традиционно нашли в этом «русский след».

Симферополь, Валентин Карамазов

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