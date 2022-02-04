Турсфера Крыма заплатила налогов в 1,5 раза больше, чем в 2020 году

Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма в 2021 году составили 5 млрд 779, 8 млн рублей. Это в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений года предыдущего (3 млрд 842,4 млн рублей, что на 2,5% больше, чем за 2019 год и в 2,3 раза больше, чем за 2014 год).

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, в общей сумме налогов по данным УФНС за 2021 год поступления от туризма составили 9,8% (за 2020 год доля составляла 7,8%).

Согласно экспертной оценке, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных с туризмом отраслей в объеме более 25 %.

По оценке Росстата, за 9 месяцев 2021 года валовый доход от отрасли превысил показатели 2020 года в целом и составили свыше 36 млрд рублей. И это при том, что большая часть турсферы по-прежнему работает в «тени».

Симферополь, Лиана Макоба

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