российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 февраля 2022, 10:41 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Выявляемость коронавируса в Крыму вновь превысила 800 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Крыму вновь превысила 800 случаев в сутки: 4 февраля в республике зарегистрировано 815 заболевших. Напомним, абсолютный максимум за все время пандемии – 886 случаев в день – был достигнут 20 ноября. Очевидно, что на новой волне ковида этот показатель будет превышен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки от инфекции умерли 7 крымчан.

В Севастополе зафиксировано 488 новых случаев заболевания и 3 летальных исхода.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,