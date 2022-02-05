Выявляемость коронавируса в Крыму вновь превысила 800 случаев в сутки: 4 февраля в республике зарегистрировано 815 заболевших. Напомним, абсолютный максимум за все время пандемии – 886 случаев в день – был достигнут 20 ноября. Очевидно, что на новой волне ковида этот показатель будет превышен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки от инфекции умерли 7 крымчан.

В Севастополе зафиксировано 488 новых случаев заболевания и 3 летальных исхода.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»