В Крыму и Севастополе установлены новые антирекорды заболеваемости коронавирусом: за сутки в РК зарегистрировано 949 новых случаев инфекции, в Севастополе – 506. Это самые высокие показатели за все время пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от ковида умерли 7 крымчан и 4 севастопольца. Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано 197 тысячи 855 зараженных, жертвами ковида стали 6 тысяч 750 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»