Глава МИД Украины набросился с обвинениями на президента Чехии

Президент Милош Земан в очередной раз пытается «нанести вред» украино-чешским отношениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова президента Чехии о нецелесообразности вмешательства НАТО в конфликт на востоке Украины.

По словам Кулебы, у Земана не получится подорвать «дружеские отношения» Киева и Праги, так как у Украины есть «полное взаимопонимание» с правительством Чехии, в отличие от администрации чешского президента.

«Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей... С нетерпением жду с визитом главу чешского МИД Яна Липавски. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом несёт агрессия РФ против Украины», – написал в Твиттере Кулеба.

Ранее Милош Земан заявил, что Прага категорически против отправки военных НАТО на Украину.

Отметим, что правительство Чехии, в отличие от президента, настроено крайне антироссийски и постоянно провоцирует скандалы с Москвой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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