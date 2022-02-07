Конкурс на место мэра Симферополя оказался под угрозой срыва

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя оказался под угрозой срыва. До сих пор не названа ни одна кандидатура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс намечен на 11 февраля, но по информации инсайдеров, к концу минувшей недели ни один желающий занять кресло градоначальника не объявился.

Напомним, 30 декабря глава РК уволили пятого за неполных 8 лет мэра крымской столицы. С тех пор ему усиленно ищут замену, но, похоже, все отказываются. По некоторым данным, глава республики Сергей Аксенов потребовал, чтобы к вечеру понедельника нашли хотя бы двух претендентов. В крайнем случае – одного, за техническими кандидатами дело не станет.

Симферополь, Олег Яковенко

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