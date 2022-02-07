Статистика ковида: в Севастополе – рост, в Крыма – падение

В Севастополе выявляемость коронавируса поднялась почти до 600 случаев в сутки: 6 февраля зарегистрировано 593 новых случая. От инфекции скончались 4 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму, наоборот, фиксируется очередное падение выявляемости: после скачка до максимум в субботу (+949 случаев) в воскресенье случился резки откат – 780 новых случаев (на 18% меньше, чем накануне). При этом число госпитализированных продолжает расти: вчера в больницы попал 171 зараженный ковидом – это самый высокий показатель за все время публикации данных по госпитализации.

От инфекции за сутки умерли 5 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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