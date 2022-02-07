В Севастополе родители подрались у детсада из-за парковки

В Севастополе родители подрались у детского сада из-за парковочного места.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семейная пара приехала забирать ребенка из дошкольного учреждения, но, как всегда, не обнаружила нормального парковочного места. Поэтому машину оставили перед другим авто, стоявшим прямо у ворот. Вернулись через 10 минут и наткнулись на разгневанного водителя заблокированной иномарки: он кричал, что из-за невозможности выехать опоздал с ребенком на кружок, и требовала компенсации.

Пока мужчины выяснили отношения на повышенных тонах, хозяйка авто, подъехавшего позже, обнаружила, что нервный оппонент сорвал с их машины дворники и антенну и выбросил в мусор. Этого ее муж стерпеть не смог, и папаши сошлись врукопашную.

Все это происходило на глазах детей. К месту разборки вызвали полицию. Зачинщик скандала сбежал до приезда стражей порядка, сообщает telegram-канал «Mash на волне».

Севастополь, Оле Яковенко

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