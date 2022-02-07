Популярные курорты подняли цены на отели

В Крыму в преддверии сезона традиционно растут цены на отели и гостиницы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне продолжающегося увеличения спроса на раннее бронирование (плюс 10% – 15% в зависимости от города и категории места размещения) отельеры уже подняли цены на 7% – 12%.
Средняя стоимость проживания в сутки в местах размещения Крыма на двоих выросла до 3,6 тысяч рублей, в то время как в соседнем Краснодарском крае средний ценник на грядущее лето составляет 2,8 тыс рублей в сутки. Кстати, соседи подняли ценник всего на 5%, несмотря на то, что спрос в регионе растет с такой же, как в Крыму, скоростью.
Сервисы бронирования сообщают, что имеющиеся в их базах отели и гостиницы забронированы уже на 50% – 60%.
Однако черноморские курорты грядущим летом могут уступить пальму первенства по популярности у жителей России балтийскому побережью.
Так, по данным сервис бронирования жилья Tvil.ru, спрос на Калининградскую область вырос более чем в 2 раза и продолжает расти, несмотря на то, что ценник в отелях по сравнению с прошлым летом поднялся уже на треть.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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