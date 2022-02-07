В Крыму опять ожидаются сильные осадки

Циклоны не желают покидать Крым: сегодня дожди идут только в районе Алушты и севернее Ай-Петри, но в ближайшие дни на полуострове опять ожидаются сильные осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 8 февраля и ночью 9 февраля ожидаются дожди, в горах – мокрый снег.

Днем 9 февраля снова похолодает и дождь превратится в снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах прогнозируются очень сильные осадки. Юго-западный ветер усилится, изменит направление на северо-западное и при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

Симферополь, Лиана Макоба

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