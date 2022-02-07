Турецкий политик: Анкаре нужно признать Крым российским – для ее же безопасности

Турции нужно признать Крым российским – для ее же безопасности. С таким заявлением выступил генеральный секретарь партии Vatan Догу Перинчек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полтик считает, что расширение НАТО на Восток является угрозой не только для России, но и для Турции. «Греция и Украина находятся у носа Турции, CША пичкают обе страны вооружением, самолетами для осуществления провокаций. Мы понимаем, что Украина, как и Греция, служит интересам Вашингтона. Приглашение США на Черное море будет иметь очень сложные последствия, – цитирует Перинчека РИА «Новости». – Необходимо не допустить посторонних сил на Черном море».

Анкаре необходимо принять, что Крым является территорией России – это создаст стойкий фундамент для сотрудничества России и Турции в Черном и Средиземном морях, заявил Перинчек. Правда, взамен, по его словам, Москва должна признать легитимность Турецкой Республики Северного Кипра.

Симферополь, Олег Яковенко

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