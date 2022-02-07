Крым и Севастополь отличаются низкой рентабельностью бизнеса

Крым и Севастополь не могут похвастать рентабельностью бизнеса. По этому показателю они находятся на последних местах в Южном Федеральном округе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских крупных и средних предприятий по итогам января-сентября 2021 года достигла 6,44%. Это максимальный показатель за последние 13 лет, отмечают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza: выше рентабельность активов бизнеса была только перед кризисом 2008 года.

Но в Крыму и Севастополе аналогичные показатели ниже общероссийских соответственно в 2,5 и в 3 раза.

При этом если доля собственных средств в активах предприятия крупного и среднего бизнеса в Крыму постепенно растет и на сегодняшний день составляет 70,62%, то в Севастополе – падает. В марте 2020 года этот показатель составлял 41,83%, в декабре того же года – 37,5%, а в декабре 2021-го – 30,66%.

Напомним, доля собственных средств в активах предприятия отражает финансовую устойчивость бизнеса и степень его зависимости от заемных источников финансирования. На основании этого соотношения (собственный капитал плюс резервы делятся на суммарную стоимость активов) высчитывается так называемый коэффициент автономии, или коэффициент финансовой независимости.

«В российской практике нормальной считается доля собственных средств от 50% и выше от суммарной стоимости активов – это позволяет бизнесу одновременно покрыть все обязательства за счет своих ресурсов», – отмечают в FinExpertiza.

Симферополь, Лиана Макоба

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