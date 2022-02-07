Депутаты Киевсовета пригласили посла Израиля на «Бандеровские чтения»

Фракция запрещённой в РФ националистической партии «Свобода» в Киевском городском совете пригласила посла Израиля на Украине Михаила Бродского посетить ежегодную конференцию «Бандеровские чтения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к израильскому послу от лица однопартийцев обратился депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Как известно, МИД Израиля и сам Михаил Бродский осуждали проведение маршей в Киеве в честь гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Вместе с тем, израильский посол утверждает, что на Украине «нет официального антисемитизма», а в одном из интервью, опасаясь травли со стороны украинских неонацистов, не решился прямо осудить запрещённую в РФ военизированную бандеровскую организацию УПА, сотрудничавшую с гитлеровцами.

«Мы традиционно благодарны Израилю и послу Израиля за такое внимание к исторической памяти нашего народа. Они напоминают нам, кого мы должны помнить и чтить. В этом году Израиль снова сделал соответствующее заявление. Мы приглашаем их на наши «Бандеровские чтения» – может, они больше узнают, и больше не будут делать подобных заявлений», – приводит слова Сиротюка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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