В городе с самым высоким уровнем коллективного иммунитета быстро растет заболеваемость ковидом

В Севастополе отмечается интересная тенденция по заболеваемости коронавирусом: в городе с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (по данным местных властей этот показатель еще в конце декабря превысил 91%) быстро растет заболеваемость ковидом.

Так, за минувшие сутки зафиксировано 658 новых случаев, что на 10% больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 6 человек, это в 1,5 раза выше уровня 6 февраля.

В соседнем Крыму выявлено 887 новых случаев. Зафиксировано 5 летальных исходов.

Симферополь, Лиана Макоба

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