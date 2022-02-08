Один из исторических объектов Крымов повредили во время реставрации

Один из корпусов ханского дворца в Бахчисарае повредили во время реставрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трещина появилась во вновь возведенной стене свитского корпуса.

Напомним, в этом здании размещались стража и свита хана, а после присоединения Крыма к России эту часть дворца использовали для гостей. Когда Екатерина II посетила Ханский дворец, в Свитском корпусе разместили ее приближенных.

В последнее время в восточном крыле здания находились службы администрации, а большую часть корпуса занимала обширная этнографическая выставка.

Поврежденная стена – это новодел. В дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры РК заявляют, что трещина появилась из-за ошибок в проекте: не учли, что здание без фундамента. При реставрации здание просело, и на одной из стен появилась трещина.

В дирекции утверждают, что проблема несерьезная.

Бахчисарай, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»