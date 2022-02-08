В Крыму вынесли приговор петербуржцу, развращавшему малолетних

В Керчи вынесли приговор жителю Санкт-Петербурга, обвиненному в развращение малолетних и распространении порнографии.

Как сообщила РИА «Новый День» в пресс-службе городского суда, в ноябре 2019 года мужчина приехал в Крым и через социальные сети начал переписку с малолетней жительницей Новосибирска.

Он уговорил девочку сфотографироваться обнаженной и отправить снимки на его персональную страницу. А сам отправил ребенку изображения порнографического характера.

Во время судебного разбирательства мужчина сначала заявил, что не догадывался о возрасте потерпевшей. Потом полностью отрицал факт переписки.

Суд признал его виновным «в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ) и в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних в сети интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ).

Учитывая, что содеянное не повлекло причинение какого-либо физического вреда потерпевшей, мужчину отправили в колонию строго режима на 4,5 года.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»