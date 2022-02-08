Крымчане экономят на кафе и алкоголе

Крымчане предпочитают питаться дома и употреблять самодельный алкоголь.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстат, средний расход в месяц на 1 члена семьи в РК составляет без малого 16 тысяч рублей.

Более двух третей доходов тратиться на продукты питания (44,1%) и оплату услуг (20,4%).

Большинство крымчан предпочитают питаться дома – на столовые, кафе и рестораны они тратят всего 1,7% от доходов, а на алкоголь и вовсе 0,7%. Возможно, потому, что многие сами делают вино.

Симферополь, Лиана Макоба

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