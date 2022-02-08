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Вторник, 8 февраля 2022, 17:30 мск

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Зеленский отказался быть терпеливой красавицей для Путина

Фото: скрин видео администрации президента Украины

Украина, действительно, красавица и готова терпеть, однако она не пойдёт на поводу у желаний российского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова российского лидера о том, что Киеву всё равно придётся выполнять Минские соглашения.

«Нравится, не нравится – терпи, моя красавица, надо исполнять», – заявил накануне Владимир Путин, обращаясь к Зеленскому, который заявлял, что ему «не нравится ни один пункт» Минских соглашений.

«Тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь, – Украина действительно красавица, но по поводу «моя» – мне кажется, это уже перебор… Украина очень терпелива, потому что это мудрость. От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну», – ответил сегодня Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с Макроном.

Между тем, украинские эксперты так и не поняли, собирается ли президент Украины выполнять минские договорённости.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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