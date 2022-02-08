Тепловые сети в Крыму изношены почти на 80% – об этом заявил генеральный директор «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Селиванов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая плачевная ситуация отмечается в Симферополе и Ялте, где износ достигает 90%. По словам Селиванова, проблема в том, что сети были построены еще в 60-70 годы прошлого века, и за прошедшее время их частично модернизировали всего лишь раз.

Намучившись с центральным отоплением, точнее – с его отсутствием, крымчане еще в 90-ые годы начали переходить на автономные системы. Например, на севере полуострова – в Армянске и Джанкое теплоснабжение практически полностью обеспечено за счет автономных источников.

Симферополь, Олег Яковенко

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