УЕФА начал расследование поведения болельщиков на матче между Россией и Украиной в рамках Евро 2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование поведения украинских болельщиков на матче Евро 2022 по футзалу в Нидерландах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сборные России и Украины встретились в полуфинале 4 февраля. Болельщики жовто-блакитных всю игру пели и кричали оскорбления в адрес российского президента и россиян. Это не помогло: украинская сборная матч проиграла.

А Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование: «В адрес российских футболистов звучали оскорбительные высказывания политического характера, разжигали ненависть по национальному признаку и, в числе прочего, призывали к убийству российских граждан, – говорилось в обращении РФС. – Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям».

В УЕФА претензию российской стороны сочли обоснованной и назначили инспектора по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования.

Москва, Игорь Юров

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