Москва не намерена торговаться с Лукашенко по поводу Крыма

Кремль не намерен торговаться с Лукашенко по поводу Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Белоруссии постоянно выдвигает новые условия для признания его страной российского статуса Крыма, также независимости двух кавказских республик. Теперь он хочет, чтобы об этом его попросил лично Владимир Путин: ««Как только я пойму, и президент России мне скажет, что в этом есть необходимость», – сообщил Лукашенко в начале текущей недели.

Однако Москва не намерена посылать главе Белоруссии какие-либо «сигналы».

«В каких-то дополнительных сигналах здесь нет необходимости, – отметил Песков, подчеркнув: Москва признает государства Южная Осетия и Абхазия, а Крым является неотъемлемой частью России. – Это реальность, которую хорошо знает Александр Григорьевич. Самостоятельно примет решение, когда посчитает нужным».

Москва, Игорь Юров

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