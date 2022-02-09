В парламенте Словакии надругались над флагом Украины

Депутаты Национального совета Словакии устроили потасовку из-за Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на внеочередном заседании республиканского парламента, посвященного соглашению о военном сотрудничестве с США: американцы обещают словакам 100 млн долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры, но взамен хотят разместить в стране две авиабазы.

Несмотря на то, предварительно соглашение одобрил кабмин республики, далеко не все депутаты Национального совета согласны пускать в страну иностранных военных.

Бывший премьер-министр (возглавлял правительство страны с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 годы), лидер главной оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо назвал документ предательским и подчеркнул, что соглашение «не имеет ничего общего с обязательствами в рамках членства в НАТО и лишь способствует повышению напряженности в данный сложный период».

Он потребовал сделать голосование по документу открытым, чтобы «каждый депутат показал на телекамеру свое лицо и заявил словацкой общественности, он за или против этого бессмысленного, предательского соглашения».

Депутаты, поддерживающие позицию Фицо, развернули перед трибуной национальный флаг. В ответ сторонники достали флаг Украины, но их оппоненты облили желто-синее полотнище водной, а затем вырвали украинский флаг из рук проамериканских депутатов, едва не разорвав его.

Отметим, что генпрокурор Словакии Марош Жилинка обнаружил в документе 35 нарушений словацкого законодательства, которые должен был озвучить на заседании парламента, но правящая коалиция потребовала его выступление отменить.

Голосование по соглашению с США в Национальном совете Словакии назначено на сегодня.

Братислава, Игорь Юров

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