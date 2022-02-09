В Крыму вынесли приговор предпринимателю, по вине которого погибли 9 туристов

В Крыму вынесли приговор предпринимателю, по вине которого погибли 9 пассажиров междугороднего автобуса.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в ночь с 30 на 31 июля 2020 года в Белогорском районе возле села Русаковка. Микроавтобус Mercedes sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в КамАЗ с прицепом.

В автобусе находились 18 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. 7 из них погибли на месте, 1 скончался по дороге в больницу, еще 1 – во время операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

Еще одно дело возбудило МВД РК – по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Во время следствия выяснилось, что Днем 30 июля 2020 года микроавтобус под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района выехал из Симферополя в Краснодарский край, а уже в 2 часа ночи 31 июля снова тронулся в путь: владелец транспортного предприятия «Донец», которому принадлежит автобус, зная, что водитель не отдыхал более 16 часов, отправил его в обратный рейс. При этом водитель не был официально устроен на предприятии и вышел в рейс по устной договоренности. Напомним, что сам водитель тоже погиб.

Суд признал владельца предприятия виновным и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»