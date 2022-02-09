В Севастополе резко упала выявляемость коронавируса: за минувшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев инфекции, что на 40%. При этом число госпитализированных продолжает расти: за сутки в больницы доставлены 72 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано почти 62 тысячи зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 1 горожанин.

Севастополь, Лиана Макоба

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