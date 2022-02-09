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Среда, 9 февраля 2022, 16:16 мск

Новости Крым

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В Крыму готовили свержение власти

В Крыму задержали четырех сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в ЦОС ФСБ, задержанные являются сторонниками создания так называемого всемирного халифата и развернули деятельность, «направленную на разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти».

Дома у задержанных в Симферополе, Севастополе, Белогорске и Бахчисарае обнаружены и изъяты пропагандистские материалы террористической организации, средства связи и носители информации.

Возбуждены уголовные дела.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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