Испания отказалась поставлять оружие Украине

Кризис на востоке Украины должен решаться исключительно на основе переговоров. Избыток оружия на линии противостояния в Донбассе не способствует мирному урегулированию конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом входе визита в Киев заявил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Министр оветил на вопрос украинского журналиста, собирается ли его страна на деле продемонстрировать поддержку Украине поставками вооружений по примеру США, Великобритании и других стран.

«Конечно, надо понимать, что политика как Испании, так и Европейского Союза в целом (это было подтверждено на последнем Совете министров иностранных дел стран-членов ЕС) основывается на том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются», – подчеркнул Хосе Альбарес.

Напомним, Берлин и Тель-Авив также категорически отказались вооружать Украину и запретили кому-либо передавать Киеву оружие, произведённое в Германии и Израиле.



Симферополь, Валентин Карамазов

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