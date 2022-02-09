Власти Севастополя игнорируют указания президента России

В Севастополе игнорируют предписания прокуратуры и указания президента России.

Как уже сообщал «Новый День», планы застроить Артбухту и мыс Хрустальный жилыми многоэтажками вызвали возмущение горожан. Власти утверждали, что жилье предназначено для сотрудников культурного кластера. Но севастопольцы не поверили: их уже обманули, организовав голосование о судьбе мыса, а потом заявив, что вместо выбранного севастопольцами парка там будет жилой массив.

На сторону горожан встал президент России. 4 ноября 2021 года Владимир Путин во время визита в город подчеркнул, что на мысе Хрустальном должны быть парковая зона, а не очередные человековейники: «Надо, чтобы парковая зона была побольше. Не нужно заниматься многоэтажным жилым строительством, а нужно сделать место отдыха севастопольцев и для людей, которые сюда приезжают. Планы жилищного строительства можно осуществить и в другом месте, прилегающем. А здесь где будет училище хореографическое, театр, музей – парк нужен. И люди вам будут благодарны. Здесь поменьше коммерции должно быть, побольше внимания к людям», – сказал глава государства главе города. Развожаев покивал. А горожане начали обсуждать в соцсетях, послушает он президента или нет. Победили, похоже, скептики.

В начале февраля на официальном сайте правительства Севастополя появился «Доработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения города Севастополя на период до 2036 года», датированный 31 января 2022 года.

И в главе №2 этого документа (Перспективное потребление) на 31 – 35 страницах расположилась таблица 2.5.2 «Реестр перспективных перспективных объектов строительства» (да-да, мы не ошиблись – именно перспективных перспективных: видимо, речь идет о самых-самых перспективных стройках).

И в этом списке перспективных перспектив есть много интересного. Например, скандальный ЖСК «Дом у моря», с которым жители окрестных домов борются уже почти 30 лет. Собирать деньги с пайщиков начали без разрешения на строительство, по этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве, в январе 2021 года, после общественные обсуждения проекта планировки территории, директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов заявил: «Землю будем изымать. Дом там строиться не будет».

Сегодня в департаменте прошли обыски (по данным инсайдеров, в рамках дела о неправомерной выдачи разрешений на строительство), но скандальный дом уже внесен в список перспективной застройки и к нему собираются подводить коммуникации.

Есть в списке и две многоэтажки в Парке Победы. В прошлую пятницу застройщик на заседании архитектурно-художественного совета утверждал, что общая площадь возводимого жилья составит всего 25 тысяч квадратов. Но взгляните в таблицу – запланировано 65,5 тысяч.

Ну, и «вишенка на торте» – некая «жилая застройка» на 343 квартиры на мысе Хрустальном.

Кстати, в «Замечаниях и предложениях к проекту схемы теплоснабжения» (глава 17) указывается, что в основу схемы были положены данные департамента архитектуры и градостроительства, а также Генерального плана в версии 2017 года ( то есть, не действующего документа от 2005 года, а нового, который еще находится в стадии в разработки).

Интересно в Севастополе трактуют указание президента: «Надо, чтобы парковая зона была побольше. Не нужно заниматься многоэтажным жилым строительством…»

Севастополь, Илья Пелехов

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