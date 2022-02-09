В Крыму собираются изымать землю «без суда и следствия»

В Крыму собираются изымать землю под самостроями без решения суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«В ближайшее время крымскими властями будет подготовлен проект изменений в федеральный закон для упрощения процедуры изъятия земельных участков, на которых есть объекты самовольной постройки.

Предлагается делать это по решению органов власти, без судебного решения. Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда недобросовестный застройщик продолжает строительство, несмотря на судебный процесс.

Принятые акты об изъятии земли должны сразу вступать в действие. При необходимости подрядчик может обращаться за обжалованием данного решения», – сообщил глава РК.

Симферополь, Олег Яковенко

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