В Крыму несовершеннолетней матери отказали в выплатах на ребенка

15-летней жительница Крыма отказали в выплате пособий на рожденного ею ребенка. Соцслужбы ссылаются на то, что по закону такие выплаты несовершеннолетним не положены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о тяжелой ситуации, в которую попала семья их Белогорского района рассказал в соцсетях общественник Юрий Обозенко, к которому обратилась мать девушки.

«Дочь родила в 15 лет, роды были тяжелыми, – рассказала женщина. – Сейчас я вынуждена не работать, потому что она не справляется с ребенком. Выплат детских не получаем, потому что она несовершеннолетняя. Муж у меня умер, я одна воспитываю двух детей и внука».

Женщина попросила помочь ей с дровами.

Сердобольные крымчане снабдили семью не только дровами, но и углем и детским питанием. А общественник обратился к юристу с просьбой помочь юной матери оформить социальные выплаты.

«Если у несовершеннолетней есть родители или другие законные представители, то они должны быть признаны опекунами ее ребенка, – цитирует ForPost уполномоченную по правам детей в РК Ирину Клюеву. – После чего они должны обратиться в социальные службы и оформить положенные пособия на себя».

Белогорск, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»