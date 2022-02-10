В Крыму к турсезону обещают навести порядок с транспортом у самых популярных объектов

Правительство Крыма утвердило план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2022 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, муниципалитеты должны принять соответствующие документы до 1 марта, а до 1 апреля – определить зоны, где в течение будут запрещены строительные работы.

«До 1 мая необходимо создать, обустроить и утвердить адресный перечень перехватывающих автостоянок в границах населенных пунктов, мест специальных парковок для временной стоянки туристических автобусов у крепости Алустон, Ливадийского, Массандровского, Воронцовского дворцов, замка «Ласточкино гнездо», Ханского дворца в Бахчисарае, пещерных городов Чуфут-Кале и Мангуп-Кале, Судакской крепости, музея древности «Кара-Тобе», – сообщили в ведомстве. – Наряду с этим будут определены и благоустроены места сбора и посадки экскурсионных групп».

Нестационарные объекты – проще говоря, киоски по продаже экскурсий должны быть оформлены в едином стиле, установлены сроки разработки схем их размещения и проведения конкурсов. Кроме того, в муниципалитетах необходимо определить места дислокации пунктов проката маломерных судов и заключить договоры с предпринимателями на оказание соответствующих услуг.

Кроме того, министерство намерено разработать ряд законодательных и нормативных актов для обеспечения санитарной очистки территорий, находящихся в собственности РК, а также утвердить регламенты аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Плюс ко всему, чиновники обещают постоянный мониторинг мест размещения – так хотят выявить тех, кто работает без свидетельства о классификации. И уделить отдельное внимание благоустройству и эксплуатации пляжных территорий.

Симферополь, Лиана Макоба

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