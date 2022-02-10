В Севастополе установлен новый антирекорд по коронавирусу

В Севастополе за резким снижением выявляемости коронавируса последовал столь же резкий скачок: за сутки зарегистрировано 683 новых случая. Это абсолютный максимум за все время пандемии.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 6 человек.
Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 62 тысячи 672 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 7 севастопольцев.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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