В Алуште могут сменить основной источник водоснабжения

Водопад Джур-Джур может стать основным источником водоснабжения Алушты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока город питается, как правило, из Изобильненского водохранилища. Джур-Джур подключают только в условиях тотального дефицита. Так было, например, в 2014 году. И в 2021.

Напомним, Джур-Джур – самый полноводный и мощный водопад Крыма: средний многолетний расход воды составляет 270 литров в секунду. Сейчас за счет водопада в Алушту поступает около 10 тысяч кубометров воды в сутки.

По словам главы ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика, существующий водовод перехватывает менее 50% источника. Если увеличить диаметр трубы, объем подачи в город можно увеличить в 2 раза – до 20 тысяч кубов (столько Алушта потребляла в сутки в январе прошлого года, когда воду отключали только ночью).

Таким образом, Джур-Джур может стать основным источником водоснабжения города. Глава Рк Сергей Аксенов оценил проектно-изыскательские работы в 250 млн рублей, и еще столько же. По его словам, понадобиться на строительство. Деньги обещал выделить в текущем году.

Алушта, Лиана Макоба

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