Украина обвинила Россию в начале морской блокады

Планируемые с 13 по 19 февраля учения ВМФ России в Чёрном и Азовском морях предполагают «необснованное и беспрецедентое» по площади перекрытие морской акватории. Торговый флот Украины и суда других стран фактически не смогут заходить в украинские порты и покидать их.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины.

«Беспрецедентная по охвату площадь проведения манёвров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины», – заявили в украинском ведомстве и назвали предстоящие учения военно-морского флота РФ «частью гибридной войны».

Ранее редактор украинского издания BlackSeaNews Андрей Клименко назвал действия Москвы «беспрецедентной морской блокадой украинских портов». Он утверждает, что план учений не предусматривает никаких коридоров для прохода торговых судов.

Однако в Кремле уже опровергли эти предположения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для всех торговых судов оставлены проходы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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