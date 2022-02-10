Суперзрада: депутаты Верховной рады в восторге от того, что Крым российский

В Верховной раде Украины появился робот-спикер. Его задача здороваться с посетителями, пожимать им руки и отвечать на вопросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зовут робота Эндрю, он пользуется бешеной популярностью у депутатов. Некоторые интересуются, когда на Украине будут высокие зарплаты (по версии Эндрю – в 2025 году) и когда начнется война с Россией. Робот уверен: «Путин не нападет».

Но каждый депутат и сотрудник Рады считает своим долгом спросить у андроида: «Чей Крым?». Робот, не задумываясь, отвечает: «Наш». Вопрошающие в восторге уходят.

Но фишка в том, что Эндрю произведен российской фирмой Promobot: компания зарегистрирована в Перми и является резидентом Сколково.

Киев, Платон Ефимчук

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