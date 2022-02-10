Американская конгрессвумен назвала Украину диктатурой и обвинила Зеленского в деспотизме

Украина не является демократией, а президент этой страны Владимир Зеленский подавляет свободу слова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США и член комитета Палаты представителей по иностранным делам, бывший вице-председатель Демократического нацкомитета Демпартии США, экс-кандидат в президенты страны Тулси Габбард.

Конгрессвумен опубликовала видеообращение в Твиттере, в котором обвинила действующие власти США в поджигании войны на Украине руками местного деспотического царька.

«Вот – то, чего вы не услышите на мейнстримных медиа. Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это «демократия». Но они лгут. Украина на самом деле вообще не демократия.

Например, чтобы удержать власть, украинский президент закрыл три телеканала, которые открыто критиковали его и его политику.

Он заключил в тюрьму главу оппозиционной политической партии (Виктор Медведчук уже 10 месяцев под домашним арестом под огромный залог – прим. «НД»), которая по результатам выборов получила второе место. И арестовал и посадил в тюрьму лидеров этой партии. Это именно то, в чём обвиняют Путина, но Украина делает это всё с поддержкой США», – обратилась Тулси Габбард к американцам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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