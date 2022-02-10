В Севастополе школьник открыл стрельбу из автомата на спортплощадке

В Севастополе 17-летний подросток открыл стрельбу из автомата на спортивной площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парень выложил видео с собой в главной роли в соцсетях: сначала он выпускает несколько очередей, потом переводит автомат в режим одиночных выстрелов и продолжает стрелять.

Любительский боевичок заинтересовал правоохранительные органы: полиция быстро нашла юного стрелка и изъяла охолощенный автомат Калашникова. Как выяснилось, оружие подростку дал отец.

Автомат и 11 патронов к нему отправлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Севастополю для проведения судебной баллистической экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение в отношении школьника и его родителей.

Севастополь, Олег Яковенко

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