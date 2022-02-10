Глава МИД Великобритании отказалась признать Ростов и Воронеж российской территорией

Глава МИД Великобритании усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем. Свое заявление она сделала в ходе закрытых переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в дипломатической среде.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс потребовала отвести российские военные подразделения от границы с Украиной. Лавров возразил: никаких нарушений нет, так как на территории своей страны военные имеют право на любые маневры.

Глава российского МИДа спросил у британской коллеги: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» Трасс немного подумала и заявила: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Спасать ситуацию пришлось послу Великобритании в России Деборе Боннерт: она деликатно объяснила своей начальнице, что Ростов и Воронеж являются и всегда были российской территорией.

Москва, Игорь Юров

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