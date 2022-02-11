В Севастополе от ковида умирает больше , чем в Крыму

В Крыму за сутки зарегистрировано 1 тысяча 158 новых случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 580.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 5 крымчан и 7 севастопольцев. Отметим, что второй день число летальных исходов в Севастополе превышает аналогичный показатель Крыма.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 142 тысячи 359 зараженных, в Севастополе – 63 тысячи 251. Жертвами ковида стали тысячи 4 тысячи 789 крымчан и 2 тысячи 14 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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