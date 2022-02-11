Хотя бы к морю: россиянки предпочитают столичных женихов

Незамужние россиянки предпочитают столичных женихов – будь то обитатели Первопрестольной и Северной Пальмиры или главных курортных центров страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женское мнение по вопросу, где живут самые перспективные в России женихи, провели аналитики сервиса «Работа.ру».

30% респонденток заявили, что будущего мужа нужно искать в Москве, 23% согласны на петербуржца. А каждая 7-ая не отказалась бы выйти замуж за обитателя «морской столицы»: 9% участниц опроса готовы переехать в Сочи, 5% – в Ялту.

Ялта, Лиана Макоба

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