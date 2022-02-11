Ноу-хау Аксенова: выборы мэра крымской столицы проводят тайно

Конкурс на должность главы администрации Симферополя признан несостоявшимся.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в крымской столице должны были выбрать нового градоначальника. Претендента на этот пост начали искать еще до 30 декабря – дня увольнения последнего руководителя мэрии Валентина Демидова. Поиски усилились после новогодних праздников, однако еще неделю назад не было ни одной кандидатуры.

И вот сегодня председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что всего было подано 4 заявки, но двух претендентов до конкурса не допустили, еще один снял свою кандидатуру.

Кто эти люди, премьер-министр не пояснил.

«Впервые конкурс на главу администрации Симферополя проходит инкогнито, – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымский Алгоритм». – Никто не знает, в чем причина, но власти республики решили, что никому не надо ни о чем знать. Вопрос: почему выборы мэра скрывают от общественности?»

Симферополь, Олег Яковенко

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