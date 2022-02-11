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Пятница, 11 февраля 2022, 13:06 мск

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Внезапно: в Симферополе общественный транспорт начал ходить по графику – но ненадолго

В Симферополе общественный транспорт начал неожиданно ходить по графику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители крымской столицы годами жаловались на то, что общественный транспорт работает, как заблагорассудится, а вечером не уехать – не приехать. И вот внезапно: маршрутки и троллейбусы ходят строго по расписанию, и даже после 20:00 никто не сходит с маршрута.

Но привыкать к хорошему горожанам не стоит: ситуация может вернуться в исходную точку уже к концу следующей недели.

Оказалось, что в Симферополе продлится мониторинг работы общественного транспорта. И всех перевозчиков об этом предупредили.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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